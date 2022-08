Deutschland ist abhängig von fossiler Energie. Das soll sich ändern, nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine, sondern weil die Bundesregierung auch klimafreundlicher werden möchte. In Zukunft soll deshalb Wasserstoff in vielen Bereichen eine Rolle spielen - vor allem dort, wo fossile Brennstoffe auf absehbare Zeit nicht durch grünen Strom ersetzt werden können. Wie Wasserstoff überhaupt gewonnen wird und was sein Vorteil gegenüber anderen Energieträgern ist, weiß Energiewirtschaftsprofessor Dominik Möst von der TU Dresden.