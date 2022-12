Das Weihnachtsfest hat eine lange christliche Tradition. Aber heutzutage haben nicht alle Familien oder Paare den gemeinsamen christlichen Hintergrund. Es mischen sich unterschiedliche Religionen und Traditionen. Ist das Fest also überhaupt noch religiös? Theologe und Weihnachtsforscher Stephan Wahle darüber, wie sich Weihnachten in den vergangenen Jahren verändert hat und warum es das heutige Fest so erst seit dem 19. Jahrhundert gibt.