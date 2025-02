Die Arktis ist die „Wetter- und Klimaküche“ Europas und verändert sich in atemberaubendem Tempo. Schmelzende Eiskappen, Islandtief, Jetstream und schwächelnde Meeresströme beeinflussen unser Wetter massiv. Der Meteorologe Sven Plöger begleitet Forschende an spektakuläre Schauplätze in Grönland, und erfährt, welche Folgen das hat, auch für Wetterextreme bei uns in Deutschland.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 15:00 Uhr