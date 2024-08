Wie vorgehen gegen islamistische Propaganda?

Wie können Taten von radikalen Islamisten wie die in Solingen verhindert werden? Viele Attentäter berufen sich auf den Islam und vereinnahmen damit die Religion, um ihre Taten zu rechtfertigen. Die meisten dieser Islamisten radikalisieren sich inzwischen vor allem, indem sie Videos im Internet schauen. Wie man diesem Hass im Internet entgegenwirken kann und ob diese Leute überhaupt noch erreichbar sind, darüber haben wir mit Professor Mouhanad Khorchide gesprochen, er ist Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität in Münster.

Veröffentlicht am 30.08.24 um 07:30 Uhr