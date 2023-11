So langsam gehen die Temperaturen runter und viele haben schon die Heizung an. Andere zucken vor dem Dreh am Thermostat noch ein bisschen zurück, nach dem Motto: „Moment, war da nicht was…?“ Klaus Müller - Chef der Bundesnetzagentur - mit einem Ausblick auf die Heizsaison und den Füllstand der Gasspeicher.