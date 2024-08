Wozu Wasserstoffspeicher? Uniper startet Test in Ostfriesland

Wasserstoff ist das erste Element, das sich nach dem Urknall im frühen Universum gebildet hat. Bislang nutzen wir es aber eher selten als Energie-Träger. Das soll sich in den kommenden Jahrzehnten ändern. Dazu wurde jetzt in Ostfriesland ein großer Versuch gestartet: Der Energie-Konzern Uniper hat einen großen Speicher für Wasserstoffgas in Betrieb genommen. Was genau wird da getestet? Und welche Bedeutung hat Wasserstoff eigentlich für unsere Energie-Versorgung? Ein Gespräch mit Dr. Benjamin Pfluger von der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie.

Veröffentlicht am 27.08.24 um 13:00 Uhr