Die UN-Biodiversitätskonferenz geht in die entscheidenden Stunden: Heute noch soll ein Abschluss geschaffen werden, um das Tier- und Pflanzensterben auf der Erde zu beenden oder zumindest einzudämmen. Florian Titze, Experte für internationale Biodiversitätpolitik beim WWF, erklärt, was in Kanada gerade vor sich geht und was die Konferenz gebracht hat.