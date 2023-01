Zum neuen hessischen Klimaschutzgesetz: „Bis spätestens 2045 will man klimaneutral werden“

Der vergangene Dürre-Sommer, die Flut im Ahrtal, all das sind Anzeichen, dass sich das Klima verändert. Etwas muss getan werden und deshalb hat die hessische Landesregierung nun ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Aber was genau besagt dieses und was kann es bewirken? hr-iNFO-Korrespondent Benjamin Holler aus Wiesbaden ordnet ein.