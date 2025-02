Zum Stop von USAID: "Das Zerschlagen von so einer wichtigen Säule ist ein massiver Schaden "

US-Präsident Trump hat ein Dekret mit weitreichenden Folgen unterzeichnet: Danach stellen die USA die Auslandshilfen sofort für 90 Tage ein und zudem hat Trump angekündigt, die Entwicklungsagentur USAID ganz auflösen zu wollen. Was das für die Welt bedeutet, ordnet Stephan Klingebiel, Leiter der Abteilung Inter- und transnationale Zusammenarbeit beim German Institute of Development and Sustainability, ein.