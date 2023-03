Der öffentliche Verkehr in der Republik steht heute still. Es fahren keine Busse und Bahnen, Flugzeuge bleiben am Boden. Mit diesem Streik geht es nun in die dritte Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Wir haben mit Gunther Schnabl, dem Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Uni Leipzig, darüber gesprochen, wie angemessen dieser Streik ist und ihn gefragt, ob das Streikrecht eingeschränkt werden sollte.