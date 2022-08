Das US-Militär hat ihn mit einem Drohnenangriff in Kabul getötet: Aiman al-Sawahiri gilt neben Osama bin Laden als mitverantwortlich für die Anschlage am 11. September 2001 und wurde nach dessen Tod sein Nachfolger. Aber wer folgt nun auf al-Sawahiri? Guido Steinberg, Experte für islamistischen Terrorismus bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, gibt einen Einblick in die derzeitige Situation der Terrororganisation.