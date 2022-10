Am Sonntag wird in Niedersachsen gewählt. Derzeit liegt die SPD in Umfragen vorne, aber die CDU ist der Partei auf den Fersen. Eine rot-grüne Koalition wäre möglich, aber auch eine Große Koalition schließt die CDU für sich nicht aus. Dann aber unter der Führung ihres Spitzenkandidaten Bernd Althusmann. Die FDP ringt noch um das Einziehen. Der Politikwissenschaftler Dr. Philipp Köker sieht in Niedersachsen einen Wahlkampf im Schatten der Bundespolitik.