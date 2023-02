Heute ist für viele Menschen der Höhepunkt des Faschings. An Rosenmontag zieht es die Jecken in bunten Kostümen in ganz Hessen auf die Straße. Und das ganz ohne die Beschränkungen der Corona-Zeit. Weshalb das gemeinsame Feiern für die Menschen psychologisch so wichtig ist, erklärt Wolfgang Oelsner, Psychologe für Kinder und Jugendliche und Karnevalsforscher.