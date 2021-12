Wer kennt das nicht? Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit stapeln sich im Treppenhaus die Pakete. Stündlich klingelt ein UPS-, DPD-, DHL-, oder Hermes-Kurier. Dabei verbraucht allein die Deutsche Post in diesem Jahr über 36 Millionen Tonnen CO2. Mehr als das größte deutsche Braunkohlekraftwerk. Da kann man sich als passionierter Vielbesteller schon mal schämen. Aber muss ich das wirklich? Oder ist der Online-Handel vielleicht sogar ökologischer als sein Ruf? Mehr dazu in hr-iNFO Wirtschaft.