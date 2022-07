Die Ernte ist in diesem Jahr 3 Wochen früher in Hessen, die Trockenheit ist Schuld, Schmachtkörner statt voll ausgebildeter Weizen. Die Bäche, Flüsse und Seen stehen auf Niedrigstand und die Fische leiden: AUch in den Wäldern fehlt das Naß. Was können wir tun? Interviews mit Landwirt, Förster und Gewässerökologe.