Rund um das Jahr 2000 gab es viele Projekte, die das Wort "Millennium" im Titel führten. Das neue Millennium, die Jahrtausendwende - das klang nach Visionen für eine große Zukunft. Dazu gehörte auch der Plan für einen Millennium Tower in Frankfurt, ein Hochhaus der Superlative als Krönung eines neuen Stadtteils. Mit einem Vierteljahrhundert Verspätung soll er jetzt aber doch kommen: Größer als jedes andere Hochhaus in der Europäischen Union, aber dennoch nachhaltig. Die öffentliche Skyhall an der Spitze soll ein besonderer Ort für alle werden, sagt der Frankfurter Architekt Ferdinand Heide, der mit seinem Entwurf den Wettbewerb für den neuen Millennium Tower gewonnen hat.