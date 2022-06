Seit gut einem halben Jahr ist Bettina Stark-Watzinger Bundesministerin für Bildung und Forschung und eine der Hessinnen im Kabinett. In den ersten Monaten im Amt hatte die FDP-Politikerin es schwer, mit ihren Themen öffentlich wahr genommen zu werden. In dieser Woche hat sich das geändert. Und das liegt nicht nur daran, dass sie in ihrer Geburtsstadt Frankfurt Gastgeberin für das Treffen von Forschungsministerinnen und -ministern der 7 führenden Industrienationen war. Christoph Scheld, landespolitischer hr-Korrespondent in Wiesbaden, wollte von Bettina Stark-Watzinger im Interview wissen, wie sie Bildung und Forschung in Deutschland auf internationales Top-Niveau bringen will und was der Start ihrer eigenen Bildungskarriere zu ihrer Bildungspolitik beigetragen hat. Foto: dpa picture alliance