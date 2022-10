ARD-Korrespondent Björn Blaschke und sein Sohn Can waren im Sommer drei Monate unterwegs in Afrika: einmal längs durch den Kontinent, von Alexandria nach Kapstadt - und das mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Interview mit Uli Höhmann erzählen die beiden, was sie in dieser Zeit erlebt haben und wie die Reise das Verhältnis zwischen Vater und Sohn verändert hat.