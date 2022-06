Boris Rhein ist seit ein paar Tagen der neue hessische Ministerpräsident. Noch nicht einmal eineinhalb Jahre lang hat der CDU-Politiker nun Zeit bis zur nächsten Landtagswahl, um die Hessinnen und Hessen von sich und seiner Politik für das Land zu überzeugen. Ute Wellstein, Leiterin des hr-Landtagsstudios in Wiesbaden hat Boris Rhein zum Interview getroffen und wollte wissen: Wer ist dieser Mann? Was treibt ihn an und kann er überhaupt Ministerpräsident? Foto: picture alliance/dpa Sebastian Gollnow