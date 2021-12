Was Rachid Belhabib in seinem Lokal "Rashcook Table" auf den Tisch bringt, nennt er "Marokk'n'roll Crossover Küche". Denn seine Eltern kommen aus Marokko und haben schon früh seine Kochkunst geprägt. Doch längst nimmt der 1984 in Frankfurt geborene Rachid asiatische, italienische und hessische Einflüsse auf in seine Rezepte. Rachid Belhabib ist einer von 51 Frankfurterinnen und Frankfurtern, die im neuen Kochbuch "Frankfurt is(s)t bunt" ihre Familienrezepte verraten. Mit herausgegeben hat es Clara Speer vom Verein "Über den Tellerrand", der über gemeinsames Kochen und Essen Menschen verschiedener Herkunft zusammenbringen will. Christoph Scheffer trifft Rachid Belhabib und Clara Speer für hr-iNFO Das Interview.