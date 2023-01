Die brüchige Stimme ist sein Markenzeichen: Johann König ist einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland - bekannt aus TV-Sendungen wie dem „Quatsch Comedy Club“ oder dem „Gipfeltreffen“ im Ersten mit Torsten Sträter und Olaf Schubert. In seinem neuen Buch „Familie macht glücklich - das muss man sich nur immer wieder sagen“ erzählt er aus seinem Familienalltag während der Corona-Pandemie. Der dreifache Vater (und auch Hühnerfan) hat seine Erfahrungen rund um Lockdown, Homeschooling und Arbeitsverbot aufgeschrieben, damit man die Corona-Zeit nicht irgendwann einmal verkläre, sagt er im Interview mit Mariela Milkowa. Johann König geht nach einer langen Pause nun wieder auf Solo-Tournee mit seinem Programm „Wer Pläne macht, wird ausgelacht.“ Kommt das Publikum auch zurück? Wie hat die lange Corona-Pause ihn und seine Arbeit verändert? Und wie lustig kann man als Comedian eigentlich in diesen Krisenzeiten sein? Foto: Marcus Müller Saran