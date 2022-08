Hessen blickt mit Sorge auf den kommenden Herbst und Winter. Nach der Coronakrise droht nun die Energiekrise. Kein leichter Start für den neuen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Wie will er Land und Leute schützen? Und mit welchen Maßnahmen will er einer weiteren Pandemiewelle begegnen? Das und mehr verrät Boris Rhein in seinem ersten Sommerinterview bei Ute Wellstein, Leiterin des hr-Landtagsstudios, und Landtagskorrespondentin Sandra Müller.