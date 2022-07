Wofür braucht Hessen noch die FDP? Dieser Frage muss sich René Rock, Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten im Landtag, im hr-Sommerinterview stellen. In Meinungsumfragen liegt die FDP bei nur 6,5 Prozent. Alarmierend für eine Partei, die in die Regierung will - aber nun darum kämpfen muss, bei der Landtagswahl 2023 überhaupt wieder ins Parlament zu kommen. Das Interview führen die hr-Landtagskorrespondenten Sandra Müller und Tobias Häuser.