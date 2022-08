Ein grüner Regierungschef? Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir will genau das werden. Im hr-Sommerinterview muss der Grünen-Politiker erklären, wie er zur Hessenwahl den Dreikampf gegen CDU und SPD gewinnen will. Klima- und Energiefragen sorgen viele. Nicht wenige fürchten, dass sich die Politik in den Alltag einmischt. Das Interview führen die hr-Landtagskorrespondenten Sandra Müller und Tobias Häuser.