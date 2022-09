Design - das ist nicht nur die schöne und funktionale Gestaltung von Möbeln oder Mode. Design bedeutet auch Gestaltung unseres Lebensraums. Und das ist in der Demokratie eine Aufgabe für alle, sagt der Designer Felix Kosok. „Design for Democracy“ - mit dieser Idee bewerben sich die Stadt Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet jetzt um den Titel „World Design Capital“ - also Welt-Hauptstadt des Designs - im Jahr 2026. Der Grafikdesigner und Design-Wissenschaftler Felix Kosok gehört zum Kuratorium dieser Initiative. Er stammt aus Frankfurt, hat in Offenbach studiert und erkennt in der Region eine ganz eigene „069-Ästhetik“, wie er sagt. Christoph Scheffer hat mit Felix Kosok gesprochen und ihn gefragt, wie er mit Design eine bessere Welt schaffen möchte. (Foto: Esistfreitag)