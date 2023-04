Er ist wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Arzt - außerdem bekannt als Moderator, Kabarettist und Buchautor: Dr. med. Eckart von Hirschhausen ist ein Allroundtalent, das seit über 30 Jahren sein Publikum begeistert. Jetzt hat Hirschhausen seine Bühnenkarriere an den Nagel gehängt, um mehr Zeit für den Klimaschutz zu haben. Wie es ihm damit geht und warum ihm der Klimaschutz so am Herzen liegt, darüber spricht der gebürtige Frankfurter mit Susan Kades in hr-iNFO-das Interview. | Foto: picture alliance / Sebastian Gabsch / Geisler-Fotopress