Die Sensation. Das Wunder. Unglaublich. Eintracht Frankfurt holt den Europapokal und spielt deshalb in der nächsten Saison in der Champions-League, obwohl sie einer der Traditionsclubs ohne finanzstarkem Unternehmen im Rücken ist und in der Bundesliga nur Mittelfeld spielt. Ganz erklären kann sich das auch Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann nicht und wird in dem Punkt metaphysisch. Umso klarer erklärt er, wie die Eintracht, die Stadt und ihre Menschen miteinander zusammenhängen, auch dank der Fankultur, die er maßgeblich mit aufgebaut hat und dass er es sich durchaus vorstellen kann, eines Tages Frankfurts Oberbürgermeister zu werden. | Interview: Martina Knief | Foto: dpa picture alliance