Gleich in seiner ersten Saison in Frankfurt wurde er mit der Eintracht Europa League Sieger. Als seinen persönlich schönsten Frankfurter Moment bezeichnet Markus Krösche aber den Einzug in das Achtelfinale der Champions League gegen den SSC Neapel. Für den 42-jährigen gilt jetzt vor dem Restart der Bundesliga: „Wir müssen noch besser werden, um einfach dann auch gut zu bleiben.“ Um in allen drei Wettbewerben Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League den maximalen Erfolg zu haben. Markus Krösche guckt im Interview mit Martina Knief auch über den Rasen hinaus. Er erzählt, warum er schon früh im Fußball Verantwortung übernommen hat, wie er seine Mitarbeiter führt und warum Randal Kolo Muani noch in Frankfurt bleibt.