Wochenlang stand Namika mit ihrem Song „Lieblingsmensch“ an der Spitze der deutschen Charts. In ihren Liedern geht es aber nicht nur um Liebe, sondern auch um Zugehörigkeit, Selbstbestimmung und ihre marokkanischen Wurzeln. Beim Music Discovery Projekt stand die Sängerin gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester auf der Bühne. Wie es ihr gefallen hat und wofür das neue Album „Wie geht’s dir?“ steht, das im Frühherbst erscheinen soll, u.a. darüber spricht Susan Kades mit Namika in hr-iNFO Das Interview.