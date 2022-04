Vor einem Jahr hat Dario Schramm in Bergisch-Gladbach (NRW) sein Abitur gemacht. Bis dahin war er Deutschlands oberster Schülersprecher und spricht daher nicht nur aus persönlicher Erfahrung, wie sehr Schüler*innen und Schule in der Pandemie gelitten haben unter den, wie er findet, schlechten Entscheidungen der Politik. In seinem Buch "Die Vernachlässigten - Generation Corona: Wie uns Schule und Politik im Stich lassen" vertritt er trotzdem die Meinung, dass die "Generation Corona" mit Kraft aus der Pandemie herausgeht, weil sie es geschafft hat, sich unter schwierigsten Bedingungen durchzuboxen. Uli Höhmann hat mit Dario Schramm darüber gesprochen. Foto: Marlene Mondorf