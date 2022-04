Der Angriff Russlands auf die Ukraine war nicht nur einer mit Panzern und Raketen, sondern auch ein virtueller auf Netzwerke und Infrastruktur. Deutschland würde einen solchen massiven Cyberangriff zur Zeit nicht so gut wegstecken wie die Ukraine, sagt Haya Shulman im Interview mit Uli Höhmann. Die Professorin für Informatik und Spezialistin für Cybersicherheit am Fraunhofer Institut für SIT in Darmstadt und der Goethe-Universität in Frankfurt erzählt, wie sie bei ihrer Forschung denkt wie ein Hacker, um Schwachstellen in Netzwerken und Systemen zu finden, dass sie kein Problem damit hätte, die Bundeswehr zu unterstützen, bei der Cyberabwehr besser zu werden und warum sie vor acht Jahren von Israel nach Deutschland gekommen ist - ein Land, in dem wie in Israel Frauen in der IT eine Seltenheit sind. Foto: privat