Wenn ein israelischer Regierungschef Deutschland besucht, dann ist er in der Regel ein hochwillkommener Gast. Doch gegen den Berlin-Besuch von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu gibt es heftige Proteste - auch und vor allem von Israelis, die die Demokratie in Israel in Gefahr sehen durch Netanjahus neue, ultra-rechte Regierungskoalition. Einer der Kritiker ist der deutsch-israelische Historiker und Pädagoge Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Deutliche Kritik an der israelischen Regierung ist nötig - auch von Deutschen, sagt Meron Mendel. Doch immer wieder mischt sich Antisemitismus in die Debatten über Israel, immer wieder wird dabei auch der Holocaust relativiert. Meron Mendel beschäftigt sich intensiv mit dieser Frage - etwa beim Streit um die documenta 15 in Kassel. Jetzt hat Mendel ein Buch darüber geschrieben: "Über Israel reden - Eine deutsche Debatte", erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Christoph Scheffer hat ihn zum Interview getroffen.