Zum 2. Mal Corona-Weihnachten - und viele Familien treibt die Frage um: wie feiern wir sicher, stressfrei und ohne leidige Corona-Diskussionen unterm Weihnachtsbaum? Wir sollten uns von zu hohen Erwartungen lösen, sagt der Sozialpsychologe Jan Häusser von der Uni Gießen und das Thema Corona sollte an den Festtagen tabu sein. Denn auch ohne Pandemie ist der Stresslevel für viele an Weihnachten schon hoch genug. Warum Stress in der Familie ansteckend ist und was dagegen helfen kann, darüber hat Mariela Milkowa im Interview mit Jan Häusser gesprochen.