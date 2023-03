Als Birte Meier erfährt, dass ihre männlichen Kollegen deutlich mehr verdienen als sie, zieht sie vor Gericht. Acht Jahre dauert inzwischen ihr Kampf für Lohngleichheit, der sie bis vors Bundesverfassungsgericht führt. In ihrem Buch „Equal Pay Now“ erzählt Birte Meier von grotesken Gerichtsszenen, von wegweisenden Urteilen und sie sagt, was passieren muss, damit Frauen endlich so viel verdienen wie Männer.