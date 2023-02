Tagesschau-Sprecherin und Talkshow-Moderatorin Judith Rakers führt jenseits des Rampenlichts ein sehr naturnahes Leben. Seit einigen Jahren ist sie Selbstversorgerin - mit Landhaus und großem Garten, selbst angebautem Obst und Gemüse und Hühnern. Sie habe gemerkt, dass das bei vielen Menschen auf großes Interesse stoße und sich viele mit ihr identifizieren könnten, weil sie anfangs „keine Ahnung“ vom Thema hatte und es doch geschafft habe, Gemüse anzubauen, sagt sie in hr-iNFO Das Interview. Wie alles anfing, hat Judith Rakers in ihrem Buch „Homefarming. Selbstversorgung ohne grünen Daumen“ beschrieben. Und jetzt folgt ihr erstes Kochbuch, obwohl sie sich früher immer von Dosenravioli ernährt und nie fürs Kochen interessiert habe. Mariela Milkowa wollte von Judith Rakers wissen, wie das Landleben sie verändert hat und warum ihr das Thema Homefarming so wichtig ist. | Foto Gräfe und Unzer Verlag/ Jukers Media