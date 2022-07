Seit kurzem ist Juliane Kuhlmann Präsidentin des Landessportbundes Hessen. Jung, weiblich, Präsidentin - eine nicht immer ganz einfache Kombination. Aber die 44-jährige Mutter von zwei Söhnen hat früh gelernt, sich durchzusetzen. Beim Taekwondo, einem Sport, bei dem man es lernt, einzustecken und auch auszuteilen. „Auseinandersetzung liegt mir schon, aber ich bin jetzt keine Krawallschwester“, sagt sie über sich selbst. Auf sie wartet jetzt viel Arbeit. Die Pandemie und der Ukrainekrieg belasten auch die Arbeit in den über 7.000 Sportvereinen in Hessen. Als erste Frau an der Spitze des Landessportbundes Hessen und mit einem neuen Team packt es Juliane Kuhlmann an. Martina Knief hat mit ihr gesprochen.