Er kümmert sich, wenn der Rotz läuft, der Pups drückt - so heißt auch sein erstes Buch, an dem er gerade schreibt. Vitor Gatinho ist Kinderarzt in Frankfurt und Medizin-Influencer. Unter dem Namen KidsDoc erreicht er in sozialen Netzwerken hunderttausende Follower täglich. Er postet Videos, beantwortet Fragen, klärt über Krankheiten auf und gibt Eltern Tipps, wie ihre Kinder möglichst gesund bleiben. Sein Ziel ist es, Medizin verständlich zu erklären. Der Umgang mit Kindern in der Corona-Pandemie mache ihn wütend, sagt Vitor Gatinho im Interview mit Selina Rust. Denn die Kinder seien von Anfang an behandelt worden „als wären sie die Pestbringer“.