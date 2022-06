Sexuell anzügliche Sprüche, Gesten oder Pfeifen - viele Frauen haben in ihrem Leben schon verbale sexuelle Belästigung erfahren, sogenannte „Catcalls“. Als ihr das zum ersten Mal passiert ist, war Lisanne Richter erst 11 Jahre alt. Nur war ihr das nicht bewusst und sie hatte auch kein Wort dafür. So geht es offenbar vielen Mädchen und jungen Frauen, die davon betroffen sind. Inspiriert durch eine New Yorker Initiative hat Lisanne Richter 2019 einen Catcall-Account für Hannover gegründet und ist so Teil der internationalen „Chalk-Back-Bewegung“ geworden, deren deutsche Vorstandsvorsitzende sie nun ist. Das Konzept: Sprüche und Anspielungen sammeln, am Ort des Geschehens mit Kreide auf den Boden schreiben, abfotografieren und das Ganze auf Instagram posten. Das Ziel: Belästigungen öffentlich machen und den betroffenen Menschen zeigen: sie sind nicht allein. Mariela Milkowa hat mit Lisanne Richter über ihr Engagement gesprochen. Foto: Susanne Haupt