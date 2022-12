Ernährer, Fels in der Brandung, Familienoberhaupt - das können Männer sein. Liebevolle Väter, verständnisvolle Partner, zärtliche Liebhaber - auch das können Männer heute sein. Oder müssen sie das sogar? Wer das glaubt, all das sein zu müssen, dem wächst das schnell über den Kopf. Mit den Erwartungen an das moderne Mann-sein. Und dann ist der Mann am Ende vielleicht nichts von alldem. Sondern überfordert, traurig, einsam. Es ist also kompliziert. Gut, dass es Björn Süfke gibt. Er ist Psychologe und Männertherapeut. Ein Kenner von „Männerseelen“.