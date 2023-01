Gesünder leben, mehr Sport, Stress abbauen - das steht in jedem Jahr ganz oben auf der Gute-Vorsätze-Liste der Deutschen. Jetzt im Januar ist die große Zeit der Neuverträge in den Fitness-Studios. Genauso hoch, wie die Motivation Anfang des Jahres ist, genauso schnell lässt sie im Alltag nach. Wie kann ich es schaffen, sportlich am Ball zu bleiben und meine Guten Vorsätze umzusetzen? Ein Gespräch mit der Sportpsychologin Jana Strahler.