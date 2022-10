Michael Brand hat sich schon mehrfach mit der Volksrepublik China angelegt - und er hat auch nicht die Absicht damit aufzuhören: Der CDU Bundestagsabgeordnete aus Fulda reist an diesem Wochenende mit dem Bundestagsausschuss für Menschenrechte nach Taiwan. China sieht Taiwan als Teil seiner Volksrepublik an, nicht als eigenen Staat. Und kann es gar nicht leiden, wenn westliche Politiker Taiwan besuchen: Auf den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan reagierte China mit bedrohlichen Seemanövern. Wir haben Michael Brand gefragt, ob er die Provokation liebt. Foto: Tobias Koch