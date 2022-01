Mirko Drotschmann alias MrWissen2Go ist Wissenschaftsjournalist und einer der erfolgreichsten deutschen Youtuber, wenn es um Bildung geht. Mit seinen Erklärvideos schafft er es, junge Menschen für aktuelle politische und auch historische Themen zu begeistern, die in der Schule oft zu trocken sind. Wie wichtig sind digitale Bildungsangebote in Zeiten von Corona und wie fühlt es sich an, sowas wie der Nachhilfe-Lehrer der Nation zu sein? Darüber hat Mariela Milkowa mit Mirko Drotschmann in hr-iNFO Das Interview gesprochen.