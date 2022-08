Rauschende Partys, schnelle Autos, ein riesiges Haus mit Jacuzzi - heute blickt Ex-BVB-Spieler Neven Subotić sehr kritisch auf sein früheres Leben als Fußballstar. „Ich war verloren“, sagt er im Interview mit Mariela Milkowa. „Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich bin voll im Soll, das machen andere um mich herum auch. Ich bin nur dem ganzen Wahnsinn gefolgt.“ Doch Neven Subotić, der als kleiner Junge mit seiner Familie vor dem Krieg in Bosnien nach Deutschland flüchtete, begann sein Leben kritisch zu hinterfragen. Er gründete seine eigene Stiftung, ermöglicht Menschen in Afrika den Zugang zu sauberem Wasser und baut Brunnen. Kämpft gegen Ungerechtigkeit in der Welt und ist überzeugt: der Profi-Fußball sollte dabei eine wichtige Rolle spielen. Foto: Neven Subotic Stiftung