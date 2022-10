Patrick Dewayne kann man nicht so leicht in eine Schublade stecken: Als Finanzexperte, Börsenkorrespondent und Schauspieler ist er beruflich in verschiedenen Welten unterwegs, in denen er sich aber jeweils sehr wohl fühlt. Als gelernter Bankkaufmann stieg Patrick Dewayne Ende der 90er Jahre in den Aktienhandel ein und arbeitete zunächst auf dem Börsenparkett in Frankfurt. Im Anschluss an seine Karriere als Aktienhändler erfüllte sich Dewayne seinen Traum und wurde Schauspieler. Bekannt wurde er mit der Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Später war er u.a. auch in der ARD-Kult-Krimireihe „Tatort“ oder der ZDF-Kriminalserie „Soko München“ zu sehen. Aufgrund seiner Hautfarbe wird er allerdings häufig auf bestimmte Rollen festgelegt, obwohl er in Hanau geboren und bei Adoptiveltern aufgewachsen ist. Seine leiblichen Eltern, einen dunkelhäutigen amerikanischen Soldaten und eine deutsche Mutter, machte er erst als Erwachsener ausfindig. Das erste Buch des Finanzexperten „Geld kann jeder & du jetzt auch“ erschien 2020 und belegte 9 Wochen die Spitzenposition der „manager magazin“- Verkaufsliste. Im Juni 2022 kam sein zweites Buch heraus: „Geld geht auch grün & nachhaltig“. Foto: Michael Philipp Bader