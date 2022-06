Er erforscht das Weltall und dort vor allem die Schwarzen Löcher. Und das mit solch einer Hingabe und Exzellenz, dass ihm dafür im Jahr 2020 der Physik-Nobelpreis verliehen wurde: Reinhard Genzel. Was Schwarze Löcher überhaupt sind, was man gegen die verbreitete Unbeliebtheit von Physik tun kann und ob er an die Existenz von Außerirdischen glaubt: Das verrät der Max-Planck-Forscher Reinhard Genzel in hr-iNFO Das Interview.