Mich dürfte es gar nicht geben. - Wer mit diesem Bewusstsein aufwächst, wer das von klein auf mehr oder weniger unausgesprochen vermittelt bekommt, kann daran zerbrechen. Veronika Egger wäre beinahe daran zerbrochen, denn sie ist die Tochter eines katholischen Priesters, der wegen des Zölibats keine Partnerin oder Partner und keine Familie haben darf. Jahre lange Schuldgefühle, Minderwertigkeitskomplexe und die ewige Außenseiterrolle haben in ihrer Jugend zu großen psychischen und körperlichen Problemen geführt bis hin zu einem kompletten Haarausfall in nur wenigen Wochen. Jetzt hat sie darüber ein Buch geschrieben und erzählt im Interview mit Selina Rust, wie sie ihren Frieden gemacht hat mit ihrem Leben und ihrem Vater und was sie von der katholischen Kirche fordert. | Foto: Fotostudio Eder/Christel Eder