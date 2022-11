Was ist los in der City? Nicht mehr viel! Kaufhäuser sind pleite, viele Läden stehen leer. Online-Shopping, Corona und die Inflation haben unsere Innenstädte in die Krise gestürzt. Doch was tun mit den einstigen Einkaufsparadiesen? Welche Funktion kann das Zentrum der Stadt haben, wenn sich nicht mehr alles ums Shopping dreht? In Offenbach gibt es immer wieder Projekte, die leerstehende Geschäfte in soziale und kulturelle Räume verwandeln. Dahinter steht der Künstler und Hochschullehrer Heiner Blum, der an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung lehrt. „Experimentelle Raumkonzepte“ sind sein Thema. Zusammen mit seinen Studierenden hat Heiner Blum jetzt ein Museum der urbanen Kultur eröffnet - in einem früheren Juweliergeschäft. Christoph Scheffer hat ihn dort zum Interview getroffen.