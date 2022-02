Große Verunsicherung, Angst und Scham: Die Menschen, die zu Dieter Rohmann kommen fühlen sich verloren. Sie sind nicht mehr in der Gemeinschaft der Sekte und noch nicht angekommen in ihrem neuen Leben. „Das fühlt sich an wie ein Alien, außerirdisch, orientierungslos, im freien Fall“. Der Psychologe weiß, wovon er spricht. Er war selbst Anhänger der Sekte „Kinder Gottes“ und stieg aus.