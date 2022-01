Skeleton-Star Tina Hermann: "Ich habe alles gern gemacht, was mit Action zu tun hat"

Kopfüber durch den Eiskanal - Skeleton-Pilotin Tina Hermann kennt keine Angst. Hat aber jede Menge Mut. Den wird sie auch brauchen im "Fliegenden Schneedrachen". So heißt die neue Bobbahn bei den Olympischen Spielen in Peking. Dort will die siebenfache Weltmeisterin aus Hessen eine Medaille holen. Doch bevor die Spiele beginnen, dreht sich nicht alles um den Sport. Sondern auch um Corona und Politik.