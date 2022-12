Als einer der bekanntesten deutsche Fernsehköche inspiriert Nelson Müller viele Menschen zum Selberkochen. Als Lebensmitteltester beim ZDF entlarvt er Verbrauchertäuschungen rund ums Essen und zeigt im ZDF-Youtube-Kanal „Besseresser“, was in unserem Essen steckt und wie es hergestellt wird. „Gutes Essen“ heißt sein neues Buch. Aber wie geht das gut einkaufen und essen - wo doch viele Menschen in der Krise sparen müssen? Was kochen wir in diesem Jahr zu Weihnachten? Und was hat eigentlich seine Musik-Leidenschaft mit dem Kochen zu tun? Darüber hat Mariela Milkowa mit Sternekoch Nelson Müller gesprochen. Foto: Nina Stiller Photography